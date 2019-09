Neue Zentrale von Verivox

Heidelberg.Das Heidelberger Vergleichsportal Verivox verlegt seine Zentrale Mitte 2020 von Heidelberg-Wieblingen in die Bahnstadt. „Wir investieren sechs Millionen Euro in den Standort und bauen das Gebäude komplett nach unseren Vorstellungen um“, sagte Firmenchef Joern Taubert im Interview mit dieser Zeitung. Derzeit beschäftigt Verivox in Heidelberg rund 300 Mitarbeiter. Die neue Zentrale soll die Kreativität fördern und „viel Platz zum Wachsen“ bieten.

Gleichzeitig warnte Taubert vor zu strengen Regularien für Internet-Unternehmen. „Ich finde es sehr schwierig, den zarten Pflänzchen der deutschen Onlinewelt – die verglichen mit anderen Ländern ohnehin schwach ausgeprägt ist – regulatorische Steine in den Weg zu legen“, erklärte er. Das sei völlig kontraproduktiv. Politik sollte die deutsche Onlinewelt fördern und nicht kleinmachen.

Vergleichsportale wie Verivox waren zuletzt durch die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts in die Kritik geraten. Die Preisvergleiche seien intransparent, lautete ein Vorwurf. Justiz-Staatssekretär Gerd Billen brachte deshalb eine stärkere Kontrolle der Unternehmen ins Spiel. jung

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019