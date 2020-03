Neuer Antrag zum Gymnasium

Lorsch.Mehrheitlich hat sich der Kreistag bekanntlich gegen Lorsch als Standort für ein Gymnasium entschieden. Auf Einladung der Lorscher CDU legte Landrat Engelhardt in dieser Woche noch einmal die Argumente der Gegner dar, die sich stattdessen für eine Erweiterung bestehender Gymnasien in Bensheim und Heppenheim aussprachen. Viele Lorscher aber könnten die Absage nicht nachvollziehen, heißt es jetzt von den Lorscher Grünen. Fraktionschef Matthias Schimpf kritisiert, die von der CDU angekündigte Arbeitsgruppe werde zu nichts führen. Seine Fraktion hingegen werde im Kreistag erneut den Gymnasialstandort Lorsch beantragen. An Lorscher CDU-Kreistagsabgeordnete sei es, sich dort zu bekennen. sch

