Neuer Deich braucht Platz

Die Weschnitzdeiche bei Einhausen sollen saniert werden. © Keller

Einhausen.Die 60 Jahre alten Deiche der Weschnitz auf einem 4,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Einhausen und Biblis sollen in den kommenden Jahren grundhaft erneuert werden. Aufgrund aktueller technischer Vorgaben werden die Flusseinfassungen erheblich breiter. Zusätzlich soll die Weschnitz an einigen Stellen aufgeweitet werden, um die Gewässerökologie zu verbessern. Das alles benötigt Platz. Die dafür in Frage kommenden Grundstücke werden aktuell als Äcker und Grasland bewirtschaftet. Entsprechend viele Landwirte informierten sich daher bei einer Bürgerbeteiligung am Donnerstagabend im Einhäuser Bürgerhaus. Auch ihre Bedenken und Anregungen sollen in dieser frühen Phase der Planungen in das Millionen-Projekt einfließen, wurde versichert. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019