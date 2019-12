Neuer Direktzug

Region.Eine gute Nachricht für Pendler in der Region: Mit dem Winterfahrplan hat die Bahn eine neue Verbindung zwischen Hockenheim, Oftersheim, Schwetzingen und Neu-Edingen/Friedrichsfeld mit Anschluss nach Heidelberg und Frankfurt eingerichtet. Acht Minuten fährt der Zug auf der Strecke Schwetzingen – Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Rund 85 Minuten von Schwetzingen nach Frankfurt oder zurück, ohne umsteigen zu müssen. Morgens gibt es zusätzlich den Direktzug von Hockenheim über Oftersheim und Schwetzingen nach Heidelberg.

Die Anbindung ist ein Herzenprojekt des Schwetzinger Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern, der sich dafür seit einem Jahrzehnt einsetzte, wie es in einer Pressemitteilung von Kern heißt. „Ich freue mich sehr, dass wir die morgendliche Direktverbindung von Schwetzingen nach Heidelberg neu im Angebot haben“, wird auch Frank Klingenhöfer, Vorsitzender der Regionalleitung der Deutschen Bahn, in der Mitteilung zitiert. „Neben der ebenfalls neuen, zweistündlichen direkten Anbindung von Schwetzingen im Main-Neckar-Ried-Express nach Frankfurt bedeutet das in Summe eine deutliche Verbesserung für Berufspendler und Studierende und fördert den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr.“ zg

