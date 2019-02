Neuer Krebs-Test ab Herbst

Mannheim/Heidelberg.Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen in Deutschland, Zehntausende erkranken jedes Jahr daran. Umso wichtiger ist ein frühes Aufspüren der Krankheit. Heidelberger Forscher haben nun ein besonders schonendes, aber umstrittenes Verfahren vorgestellt: einen Bluttest.

„Je früher wir den Krebs erkennen, desto besser ist er heilbar“, sagte der Chef der Studie und Ärztliche Direktor der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg, Christof Sohn, dieser Zeitung. Bei dem Verfahren würden im Blut die Botenstoffe des Tumors identifiziert. Die Auswertung einer Blutprobe im Labor erfolge in wenigen Stunden. Bei 500 untersuchten Brustkrebspatientinnen habe der Test in 75 Prozent der Fälle die Erkrankung korrekt angezeigt.

Fehlende Fakten bemängelt

Sohn unterstrich jedoch, dass der Bluttest die unter Mammografie bekannte Röntgenuntersuchung als Mittel der Früherkennung ergänze – nicht aber ersetze. Sohn ist optimistisch, dass der neue Bluttest bald auf den Markt komme: „Im Herbst, spätestens Ende des Jahres.“ Die Vertreterin des Berufsverbandes der Frauenärzte für den Bezirk Mannheim-Heidelberg, Anne Schenck, bremste die Erwartungen. Noch würden zu der neuen Testmethode Fakten fehlen. Sollten sich die Tests in der Praxis bewähren, würde die Diagnostik für Frauen „einfacher und angenehmer“. Auch Cornelia Bajohr-Vieweg, Vorsitzende der Ortsgruppe Mannheim-Vogelstang der Frauenselbsthilfe nach Krebs, glaubt nicht, dass ein Bluttest die herkömmlichen Verfahren wie Mammografie oder Ultraschall ablösen könnte.

Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg ist zu den Bluttests bislang keine begutachtete Studie in einem Fachmagazin erschienen. Der DKFZ-Fachmann zu diesem Thema wollte sich daher nicht äußern, da er nur spekulieren könne. Tanja Fehm, die Direktorin der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf, steht einem routinemäßigem Einsatz ebenfalls kritisch gegenüber. „Das ist noch nicht in großem Stil einsetzbar.“ Es seien Tests an viel mehr Frauen nötig. Es sei schade, wenn in Frauen Hoffnungen geweckt werden, die möglicherweise nicht zu halten seien. Brustkrebs ist laut Zentrum für Krebsregisterdaten des Robert Koch-Instituts mit rund 69 000 Neuerkrankungen jährlich die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Dem Heidelberger Uni-Klinikum zufolge liegen die Heilungschancen bei früher Erkennung mit 95 Prozent aber sehr hoch. (mit dpa)

