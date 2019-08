Neuer Leiter übernimmt

Lindenfels.Beim evangelischen Kindergarten Baur de Betaz in Lindenfels hat es einen Führungswechsel gegeben: Alexander Reichert ist seit dem 1. August Nachfolger der langjährigen Leiterin Isolde Rohnstock, die jüngst in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der 28-jährige Reichert hat in Frankfurt Erziehungswissenschaften studiert und zuletzt für vier Jahre am Kindergarten im Bensheimer Stadtteil Zell gearbeitet. Er wolle die „gute Arbeit“ seiner Vorgängerin fortsetzen und daran anknüpfen, kündigte er an. Stellvertretende Leiterin bleibt Carmen Bickelhaupt.

Mit seinem neuen Arbeitsplatz hat sich Reichert schon gut angefreundet – trotz der Umstellung, denn der Lindenfelser Kindergarten ist größer als der in Zell. „Ich mag das Gebäude“, sagt er. Auch die Lage im Grünen sei ein großer Vorteil. kbw

