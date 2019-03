Neuer Nistplatz für Falken

Bergstraße.Die Falken, deren Nistkasten im Steinbruch Erlenbruch bei Alsbach im Herbst – vermutlich mutwillig – zerstört wurde, haben jetzt einen neuen Horst: Der Naturschutzbund Seeheim-Jugenheim hat gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Seeheim in einer wagemutigen Kletteraktion den hölzernen Brutplatz nach seiner Instandsetzung wieder installiert. Der künstliche Nistplatz für große Greifvögel war 2007 in luftiger Höhe in der Felsenwand befestigt und umgehend von Falken in Besitz genommen worden. / red

Freitag, 01.03.2019