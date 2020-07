Neuer starker Jugendverein

Bergstraße.Die erfolgreichsten Jugendfußball-Vereine der nördlichen Bergstraße bündeln ihre Kräfte. Zum seit 2013 bestehenden Jugendförderverein Alsbach/Auerbach (bestehend aus FC Alsbach und TSV Auerbach) gesellt sich der FC 07 Bensheim: in der ab Oktober geplanten Saison 2020/21 mit den C- und D-Junioren, im kommenden Jahr dann auch mit den A- und B-Junioren.

Ziel des neuen JFV-Trios ist es, eine gute Grundlage für die Senioren-Mannschaften zu schaffen und in den älteren Jahrgängen mindestens in der Verbandsliga, vielleicht sogar in der Hessenliga zu spielen. Im Erwachsenenbereich soll das der TSV Auerbach den Sprung in die Gruppenliga ermöglichen, in der Alsbach und FC 07 schon jetzt vertreten sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020