Neuer „Tatort“-Dreh in Oggersheim

Ludwigshafen.20 Tage – so lange wie noch nie bei einem „Tatort“ aus Ludwigshafen hat das Drehteam des Südwestrundfunks vor Ort gearbeitet. Die 70. Folge mit Ermittlerin Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal (r.) spielt in der Oggersheimer Hochhaus-Siedlung und soll im kommenden Spätjahr zu sehen sein. In der Jubiläumsfolge, die von Connie Walther inszeniert wird und den Arbeitstitel „Leonessa“ trägt, wird ein Kneipenwirt erschossen. Daraufhin gerät eine Clique von Jugendlichen in den Fokus der Kommissarinnen. Heute trifft sich das Team zum letzten Tag am Set in Oggersheim. Sie sei erstaunt, dass es so viel Arbeit ist, einen Krimi zu drehen, erzählte eine Anwohnerin, die direkt neben der Filmwohnung lebt. sal (Bild: Venus)

