Ludwigshafen.Die BASF will am Standort des ehemaligen Friedrich-Engelhorn-Hochhauses ein neues Bürogebäude errichten. Dies soll allerdings nicht – wie ursprünglich beabsichtigt – ein Hochhaus werden. Vielmehr soll es sich in Design und Höhe an den umliegenden Gebäuden orientieren. Der Chemiekonzern wird nun ausgewählte Architekturbüros zu einem Ideenwettbewerb einladen. In der direkten Umgebung an Tor 2 befinden sich sowohl das Besucherzentrum als auch das moderne gläserne Konferenzgebäude D 105. Das neue Haus soll 2023 fertiggestellt sein. bjz

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.08.2018