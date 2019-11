Neues Digitalsystem

Mannheim.Einstimmig hat sich der Technik-Ausschuss des Mannheimer Gemeinderats für ein neues Parkleitsystem in der Stadt ausgesprochen. Das digitale System soll mit Navigationsgeräten und Handy-Programmen (Apps) vernetzt sein und Autofahrern die – je nach Ziel – besten Parkplätze und die schnellste Route dorthin nennen. Bis spätestens Ende des Jahres 2021 soll das System in Betrieb sein, so die Stadtverwaltung.

Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Ende des Monats. Das Projekt kostet rund 3,7 Millionen Euro. Knapp 1,9 Millionen Euro davon kommen aus einem Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums. imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019