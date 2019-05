Neues „MM“-Wahlheft im Unterricht

Mannheim.Rund 9000 Schüler an mehr als 50 Schulen in der Region bereiten sich seit gestern mit einem „Extraheft“ auf die Wahlen am 26. Mai vor – wie die elfte Klasse des Bach-Gymnasiums in Mannheim mit Lehrerin Anja Stephan (v.l.), Jan Wunder, Jakob von Komorowski, Elias Boucherit, Johanna Baltruschat, Leila Mangonaux, Diana Könemann, Samuel Seeger, Marleen Greiner, Johanna Dörsam, Paula Pekala, Sophia Lombardo. Der „Mannheimer Morgen“ hat das Heft, das mit je 20 Seiten zur Kommunalwahl und zur Europawahl geballte Informationen über Kandidaten, die Parlamente und die Abstimmung selbst aufzeigt, vorab an Schulen geliefert. Ab Sonntag steht das Heft im „morgenweb“ zum Herunterladen bereit, am Montag, 20. Mai, liegt es der Zeitung bei. se

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.05.2019