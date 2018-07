Neues Recht weckt kaum Interesse

Anzeige

Mannheim.Das seit Januar geltende Entgelttransparenzgesetz, das für faire Löhne zwischen Männern und Frauen sorgen soll, wird bisher nur von wenigen Beschäftigten genutzt. Das zeigt eine Umfrage dieser Zeitung bei mehreren großen Arbeitgebern in der Region.

Durch das Gesetz haben Mitarbeiter in Unternehmen mit mehr als 200 Angestellten Anspruch darauf zu erfahren, was Kollegen des anderen Geschlechts in vergleichbarer Positionen verdienen. Von diesem Auskunftsrecht haben bei der BASF bis Ende Juni weniger als 60 Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Insgesamt sind bei dem Chemiekonzern mehr als 50 000 Beschäftigte in Deutschland auskunftsberechtigt.

Viele Frauen außen vor

In anderen Firmen wie HeidelbergCement, Südzucker oder ebm-papst im fränkischen Mulfingen gab es bisher gar keine entsprechenden Anfragen aus der Belegschaft.