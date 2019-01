Neujahrsempfang als Bürgerfest der Mannheimer

Mannheim.Rund 9000 Besucher nutzten am Dreikönigstag den Mannheimer Neujahrsempfang, um sich über Institutionen und Vereine in der Quadratestadt zu informieren. In allen Sälen und Foyers des Kongresszentrums Rosengarten präsentierten rund 1500 Aktive ihr bürgerschaftliches Engagement. Beim Festakt unter dem Motto „Stadt im Wandel – Mannheim 2030“ riefen Oberbürgermeister Peter Kurz (am Pult) und Gastrednerin Daniela Schwarzer (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) dazu auf, sich in demokratische Prozesse einzubringen und bei den anstehenden Europa- und Gemeinderatswahlen die Stimme abzugeben. lang (Bild: Tröster)

