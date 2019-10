Neumarkt-Tiefgarage in Bensheim braucht neuen Betreiber

Bensheim.Die Firma Q-Park hat zum Jahresende den Vertrag als Betreiber der Tiefgarage unter dem Neumarkt-Center in Bensheim gekündigt. Das teilte die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) mit. Der städtischen Tochtergesellschaft und dem aktuellen Eigentümer des Centers, der Norkon GmbH, gehört die unterirdische Anlage. In den nächsten zwei Monaten müssen beide nun einen Nachfolger finden, sonst droht im schlimmsten Fall die Schließung der Tiefgarage mit mehr als 350 Stellplätzen. Die Dauerparker wurden Anfang dieser Woche über die Kündigung schriftlich informiert. Die MEGB teilte mit, dass man sie über die weiteren Schritte in den nächsten Wochen informieren werde. dr/Bild: Zelinger

