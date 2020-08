Neun neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße/Rhein-Neckar.Neun neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus meldete das Landratsamt gestern Abend für den Kreis Bergstraße: zwei davon in Bensheim, zwei in Viernheim und jeweils eine Neuinfektion in Zwingenberg, Biblis, Bürstadt, Birkenau und Neckarsteinach. Damit seien im Kreis Bergstraße aktuell 90 Menschen bekannt, die momentan mit dem Corona-Virus infiziert sind. Derzeit befindet sich laut Landratsamt

...