Neun neue Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis gibt es laut Mitteilung des Landratsamtes neun neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle, einen davon an der Felsenmeerschule in Reichenbach. Das Gesundheitsamt hat für die entsprechende Person bereits Quarantäne verhängt. Für die engen Kontaktpersonen wird ebenfalls Quarantäne angeordnet. Zudem gab es einen Infektionsfall an einem Kindergarten in Reichenbach. Auch hier steht die entsprechende Person bereits unter Quarantäne und läuft die Kontaktpersonen-Ermittlung. Der Träger der Einrichtung hat entschieden, dass die Einrichtung morgen geschlossen bleibt.

Auch Heppenheim und Zwingenberg

Laut Mitteilung aus dem Landratsamt verteilen sich die neuen Fälle auf Heppenheim (1), Lautertal (2) und Zwingenberg (2) sowie Lampertheim (2), Mörlenbach (1) und Viernheim (1)

Insgesamt sind damit 525 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Derzeit befinden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus oder einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einem Krankenhaus im Kreisgebiet. red/hol

