Neuseeland gedenkt der Opfer

Premierministerin Jacinda Ardern (M.) spendet Trost. © dpa

Christchurch.Neuseeland steht nach dem Massaker mit mindestens 50 Todesopfern in zwei Moscheen unter Schock. Im gesamten Land wurde am Wochenende mit der muslimischen Gemeinde von Christchurch getrauert. Dort hatte ein Attentäter am Freitag mit Schnellfeuerwaffen ein Blutbad angerichtet. Gestern lagen noch mindestens 30 Menschen im Krankenhaus, teils mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter ist ein 28-jähriger Rechtsextremist mit australischem Pass. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Täter allein unterwegs war.

Neun Minuten vor den Anschlägen hatte der Täter ein 74-seitiges Pamphlet per E-Mail verschickt. Es ging bei Medien und Politikern, darunter Premierministerin Jacinda Ardern, ein – zu spät, um die Tat verhindern zu können. dpa

