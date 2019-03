Neuseeland gedenkt der Terroropfer

Christchurch.Mit zwei Schweigeminuten hat Neuseeland der 50 Todesopfer des Anschlags auf Moscheen in Christchurch gedacht. In weiten Teilen des Landes stand gestern von 13.32 bis 13.34 Uhr Ortszeit das Leben still. In Christchurch kamen Tausende, darunter auch Premierministerin Jacinda Ardern (rechts), zu einer Zeremonie in der Nähe der Al-Nur-Moschee. Allein dort waren 42 Menschen getötet worden. Viele Neuseeländerinnen trugen als Zeichen der Solidarität mit den muslimischen Gemeinden ein Kopftuch. In der Al-Nur-Moschee hatte das Massaker vor einer Woche begonnen. Der Täter fuhr dann mit dem Auto noch in eine andere Moschee, wo er acht Menschen umbrachte. Kurz darauf wurde er von der Polizei überwältigt. Von den Verletzten liegen noch mehr als 20 im Krankenhaus. dpa

