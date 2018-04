Neuwahl am 26. April?

Anzeige

Lorsch.Nach der Beschwerde von Grünen-Fraktionsvorsitzendem Matthias Schimpf ist die Kommission der Lorscher Stadtbetriebe vorübergehend handlungsunfähig. Bis die Mitglieder aus den Reihen der Stadtverordneten neu gewählt wurden, kann das Gremium nicht ordnungsgemäß Beschlüsse fassen, urteilt die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße. Wie bereits berichtet hatten die Prüfer die Nachwahl für freigewordene Sitze in der Kommission für unzulässig erklärt. In der Stadtverordnetenversammlung am 26. April könnte neu gewählt werden.

Für Bürgermeister Christian Schönung ist das Ergebnis „keine Überraschung“. In einer Stellungnahme aus dem Lorscher Stadthaus an die Kommunalaufsicht wurde bereits vor der Entscheidung eingeräumt, dass die Nachwahl rechtswidrig war. lok