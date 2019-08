Nibelungenschule mit neuer Rektorin

Lampertheim.Cornelia Kerkhecker ist neue Leiterin der Hofheimer Nibelungenschule. Mitte Februar hat die 51-jährige Pädagogin die Stelle im Lampertheimer Stadtteil angetreten. Im Gespräch ist sie erleichtert, dass der Wechsel reibungslos verlaufen ist. „Ich wurde sehr nett aufgenommen, das Motto ’Schule mit Herz’ wird offensichtlich auch gelebt“, unterstreicht Kerkhecker.

Wünsche an ihre neue Schule hat die Rektorin lediglich, was die räumliche Begrenztheit der Nibelungenschule betrifft. Zu ihren Plänen für die Schule gehört unter anderem, sich am Programm Grundschule 2000, der Gesundheitsprävention und der Mitwirkung am Yolo-Day des Kreises zu beteiligen. urs (Bild: fh)

