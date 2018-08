Nibelungensteig unter den Top 3

Bergstraße.Der Nibelungensteig wurde jetzt zu einem der drei schönsten Wanderwege Deutschlands gewählt. Das Wandermagazin ruft alljährlich Outdoorbegeisterte zur Abstimmung in zwei Kategorien auf: „Touren“ sind Wege, die an einem Tag bewältigt werden können, „Routen“ sind Strecken für mehrtägige Wanderungen. Dazu gehört auch der Nibelungensteig, der auf 130 Kilometern von Zwingenberg bis Freudenberg am Main führt. Bei der Publikumswahl belegte er Platz drei – hinter dem Neckarsteig zwischen Bad Wimpfen und Heidelberg und dem Lieserpfad in der Eifel. Das Nibelungensteig-Team der Wirtschaftsförderung und der Odenwaldklub feierten die Auszeichnung mit einem Freudensprung am Felsenmeer. seg/BILD: WFB

