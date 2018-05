Nicolás Maduro: Umstrittener «Beschützer des Volkes»

Anzeige

Caracas (dpa) – Die venezolanischen Staatsmedien sprechen über ihn als «den Lenker der Siege» - die Opposition nennt ihn einen Diktator. Sich selbst betitelt Nicolás Maduro hingegen gern als «Beschützer des Volkes».

Der 55-Jährige mit dem markanten Schnauzer und Stehkragenhemden ist in weniger als 20 Jahren vom Busfahrer zum Präsidenten des ölreichen Landes aufgestiegen.

Am Sonntagabend ließ er sich erneut im Amt bestätigen. Das Wahlamt bescheinigte ihm einen Sieg mit einem Vorsprung von rund vier Millionen Stimmen vor dem Oppositionskandidaten Henri Falcón. Maduro will nun sechs weitere Jahre an der Macht bleiben.