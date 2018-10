Niedrigwasser legt Fundstücke frei

Mannheim.Im Flussbett des Rheins in Mannheim stoßen Spaziergänger zurzeit auf das eine oder andere Fundstück. Sie berichten von Patronenhülsen, Goldringen oder Kleidungsstücken. Doch auch Scherben und Müll sammeln sich auf freigelegtem Kies. Am Strandbad in Neckarau genießen Kinder zwar, dass sie ausnahmsweise näher am Wasser spielen dürfen als üblich. Dennoch hoffen die meisten Ausflügler auf Regen – für den Fluss und für die Natur. akj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018