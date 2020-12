Niemanden allein lassen

Single sein – das ist für die einen eine unfreiwillige Sache. Für die anderen dagegen ein selbst gewähltes Lebensideal. Zumindest war es das vor der Pandemie. Doch monatelange Kontaktbeschränkungen und Lockdown haben bei allen Spuren hinterlassen und gehen langsam auch eingefleischten Lebemännern und -frauen an die Substanz. Das bestätigen auch die Berichte der Telefonseelsorge Rhein-Neckar. Ein Großteil der Anrufer dort ist alleinlebend. Die täglichen Gespräche in Mannheim sind gerade in Zeiten des Lockdowns von durchschnittlich 55 auf 60 Gespräche gestiegen. Ein Blick auf die Anruferliste zeigt deutlich: Längst sind es nicht mehr nur ältere Menschen, die zum Hörer greifen, weil ihre Kinder weit weg wohnen oder der Partner verstorben ist. Sondern auch der 20-jährige Student, die alleinerziehende Mutter oder die sportliche Mittfünfzigerin. Sie alle haben eines gemein: Sie spüren zum ersten Mal überhaupt, dass sie plötzlich einsam sind.

In Zeiten von Selbstoptimierung passt dieses Gefühl aber nicht ins erwartete Selbstbild, jeder und jede möchte zeigen: Ich bin stark, ich komme allein klar. Deshalb ist auch die Scham groß, sich selbst, dem Freundeskreis oder der Familie einzugestehen, dass man das Beisammensein vermisst, sogar schmerzlich. Sich aktiv zu verabreden, nachzufragen, ob der andere Zeit hat – eine Hemmschwelle, die viele nicht überwinden können. Schließlich will man sich nicht aufdrängen, nicht wie ein Bittsteller wirken. Dabei reicht es schon, zu erkennen: Ich bin nicht die Einzige, der es gerade so geht. Sich jemandem am Telefon, per Whatsapp oder Chat anzuvertrauen kann da schon der erste Schritt aus der Grübelei und der Verzweiflung sein.

Natürlich ist es auch für Paare oder Familien nicht leicht, ständig zuhause aufeinander zu sitzen – sie plagen andere Ängste und Sorgen, streiten sich öfter oder werden depressiv. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen liegt es aber an uns, mehr aufeinander zu achten, öfter nachzufragen: Wie geht’s dir eigentlich? Oder einfach mal den Single aus dem Freundeskreis nach Hause oder zu Silvester einzuladen statt das befreundete Pärchen. Zwar zwingt uns die Zwei-Haushalte-Regel zu Recht dazu, weniger Kontakte zu haben. Und man muss sich plötzlich auch zwischen Freunden entscheiden. Damit keiner und keine dabei auf der Strecke bleibt, dürfen wir niemanden vernachlässigen, niemanden allein lassen. Zwar kann Einsamkeit auch heilend und schön sein. Aber eben nur dann, wenn sie selbst gewählt ist.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020