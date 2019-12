Nikolas Löbel lehnt Verbot ab

Mannheim/Heidelberg.Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg begrüßt das Einlenken der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beim Tabakwerbeverbot. Der Entwurf habe allerdings „große Mängel“, weil das Werbeverbot „nur häppchenweise“ eingeführt werden soll, kritisierte Katrin Schaller vom DKFZ. Geplante Ausnahmen für den Fachhandel sieht sie kritisch. „Wenn Plakate zum Beispiel an der Außenwand jeder Tankstelle aufgehängt werden könnten, würde das Verbot in einem großen Maß umgangen“, sagte sie. Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel lehnt die Pläne prinzipiell ab: Das Werbeverbot würde „Tür und Tor für ähnliche Verbote von Bier, Wein oder Süßigkeiten öffnen“. was

