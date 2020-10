Nobelpreis für Lyrikerin

Stockholm.Die amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die 77-Jährige werde „für ihre unverkennbare poetische Stimme“ ausgezeichnet, mit der sie „mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell“ mache, hieß es.

Glück sei überrascht, aber trotz des frühen Morgens in den USA glücklich gewesen über die Nachricht, hieß es von der Schwedischen Akademie am Mittag. Auf Deutsch sind von der zuvor schon mit namhaften Preisen geehrten Autorin Glück bei Luchterhand (München) mehrere Gedichtbände erschienen. Derzeit sind sie nach Angaben des Verlags aber vergriffen. Glück schreibt außer Gedichten auch Essays. Sie veröffentlichte bislang zwölf Gedichtbände. dpa (Bild: dpa)

