Noch mehr Politiker mit Mord bedroht

Berlin.Nach dem Mordfall Lübcke und Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker werden Forderungen nach härterer Strafverfolgung laut. Das Vorgehen sei „zu lasch“, kritisierte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Donnerstag. Er selbst erstatte regelmäßig Anzeige, in ganz Deutschland stünden Kommunalpolitiker unter Druck, sagte der Städtetags-Präsident im ARD-„Mittagsmagazin“. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) rief zu mehr Unterstützung für betroffene Politiker auf. „Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker sind infame Versuche der Einschüchterung“, sagte er.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Bürgermeister des sauerländischen Altena und weitere deutsche Politiker Morddrohungen erhalten. Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen.

Rechtsextreme Mails

Ob die Mails vom 19. Juni mit zurückliegenden bundesweiten rechtsextremistischen Drohschreiben zusammenhängen, werde ermittelt. Die Drohung gegen Reker werde in diesem Zusammenhang gesehen, hieß es in Ermittlerkreisen. Sowohl Reker als auch Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein waren in den vergangenen Jahren von Attentätern angegriffen und verletzt worden. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden. Unter Tatverdacht sitzt ein 45-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Nach Auffassung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) müssen die deutschen Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus verstärkt werden. Das gelte insbesondere mit Blick auf „Personen und Netzwerke, die bereit sind zur Gewalt“. dpa

