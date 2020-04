Wenn es eng und schwierig wird in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Regale in den Einkaufsmärkten leer, Schlangen an den Kassen lang und Kunden schlecht gelaunt sind, dann nehmen wir das wahr. Parallel wächst unsere Wertschätzung an der Arbeit von Pflegern, Ärzten, Kassierern – ebenso an der von Polizei, Feuerwehr, Bus -und Bahnfahrern, Krankenschwestern, Post -und Zeitungszustellern. Denn das sind Menschen, deren Tun wir zu oft wie selbstverständlich und beiläufig mitnehmen. Die Frauen und Männer in Uniform, hinter der Kasse, am Operationstisch, im Pflegezimmer, auf Streife, am Brandort – und an vielen anderen Stellen – sind in diesen Zeiten für uns alle wichtiger denn je. Auch, damit nicht alles aus den Fugen gerät. Ruhe, Gelassenheit, Pflichtbewusstsein, auch Humor werden besonders dort demonstriert, wo die Belastungen aktuell am höchsten sind – und manch zivilisierter Mensch sich mal ganz schnell vergisst.

Es sind die Selbstverständlichen, die so wertvoll nun sind. Gerade in den ersten Tagen der Corona-Krise wurde niemand müde, die bis dahin Selbstverständlichen zu Außergewöhnlichen zu machen. Doch wie lange schon reden wir davon, dass Menschen in diesen Berufen besser bezahlt, geschützt und geschätzt werden sollten? Es ist ein trügerischer Singsang aus Wertschätzung und Solidarität, denn dessen wohlfeiler Klang ist schon so oft verstummt, wenn die Normalität wieder Oberhand gewinnt. Denn Normalität vergisst schnell. Doch diesmal kommen wir alle nicht so einfach davon. Zu kräftig werden wir durchgeschüttelt und müssen auch deshalb handeln für die, die wir eben noch für so wichtig und unersetzlich hielten. Wir werden – wenn das hier alles vorbei ist – sehen, ob Bedeutendes und Unbedeutendes neue Koordinaten bekommen. In ein, zwei Jahren wissen wir, was die Worte von heute wert waren.

Auf der Titelseite unserer Zeitung zeigen wir Ihnen heute einige der Außergewöhnlichen, um Danke zu sagen – und gleichzeitig zu bitten: Haltet durch!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020