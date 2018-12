Notärzte im Südwesten kommen zu oft zu spät

Mannheim.Rettungswagen und Notarzt in der Region treffen häufig später ein als erlaubt. In tausenden von Fällen kommen sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von höchstens 15 Minuten. Das zeigt eine Datenanalyse, die der Südwestrundfunk (SWR) erhoben und zur Verfügung gestellt hat.

Danach sind in Rheinland-Pfalz 1268 von 2304 politisch selbstständigen Gemeinden betroffen. In Baden-Württemberg verpassen die Retter in 762 von 1101 Gemeinden die Hilfsfrist. Sie beträgt laut Gesetz zehn, maximal 15 Minuten – wobei Notfallmediziner eigentlich höchstens zehn Minuten für erforderlich halten, um Spätfolgen nach einem Herz- oder Kreislaufstillstand zu vermeiden.

Probleme in Schriesheim

Nach der SWR-Auswertung sind die Städte Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und Mosbach sehr gut versorgt. Hier können Betroffene damit rechnen, dass der Rettungsdienst innerhalb von zehn Minuten eintrifft. Schlechter schneidet dagegen der ländliche Raum ab. Besonders oft verstößt der Rettungsdienst in Schriesheim und den östlich davon gelegenen Dörfern gegen die Hilfsfrist.

„Das ist unser Sorgenkind“, räumte Joachim Wiesbeck, Vorsitzender des aus Rettungsorganisationen und Krankenkassen gebildeten Bereichsausschusses, ein. Allerdings verwies er auch darauf, dass die Zahlen von 2017 stammen. Seit Beginn 2018 habe man aber die Zahl der Rettungswagen und Notärzte erhöht, schaffe neue Standorte in Schriesheim und bei Bammental. Zudem verwies er darauf, dass „unendlich viele Baustellen“ in der Region auch die Retter ausbremsten. Auch habe man „mit einem kräftig gestiegenen Einsatzaufkommen zu kämpfen“, so Wiesbeck. Bei 30 Prozent der Anrufe würden „Notfälle gemeldet, die keine sind“, was wiederum Fahrzeuge blockiere. „Die Hemmschwelle, den Notruf zu wählen, ist gesunken“, sagte Andreas Schott vom Roten Kreuz. Das könne an „Unsicherheiten“ ebenso liegen wie an nicht verfügbaren Hausärzten.

Hilfsfristen: So werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten



Weitere Informationen zu Ihrer Kommune, zur Datenerhebung und Methodik finden Sie auf dieser Webseite des SWR (hier klicken). Weitere Informationen zu den vom Südwestrundfunk (SWR) erhobenen und zur Verfügung gestellten Daten finden Sie unter: www.swr.de/hilfeimnotfall

