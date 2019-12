Notfallzentrum modernisiert

Mannheim.Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat ihr neues Integriertes Notfallzentrum in Betrieb genommen. Es verfügt über einen zweiten Schockraum, an den ein Notfall-Computertomograph (CT) angrenzt. „Im Notfallzentrum können wir Notfallpatienten je nach Schwere ihrer Erkrankung optimal behandeln“, sagte Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor. Hochrisikopatienten sollen so sofort erkannt und ohne Zeitverslust optimal behandelt werden. Die Notaufnahme arbeitet künftig eng mit einer hausärztlichen Notfallpraxis und dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. stp

