Nothilfe für Libanon

Beirut/Ludwigshafen.Im krisenerschütterten Libanon droht nach der Explosion in Beirut mit mehr als 150 Toten und über 6000 Verletzten eine neue politische Zerreißprobe. Während internationale Geber bei einer Videokonferenz mehr als 250 Millionen Euro für rasche Nothilfen sammelten, gab es Anzeichen für einen weiteren schrittweisen Zerfall der Regierung. Ministerpräsident Hassan Diab will dem Kabinett an diesem Montag eine Neuwahl des Parlaments vorschlagen. 250 Menschen wurden dabei verletzt, ein Polizist starb.

Dolly El-Ghandour aus Ludwigshafen, die im Libanon geboren wurde, ist gerade in der Hauptstadt Beirut – und hilft den Unglücksopfern, wo sie kann. „Die Menschen sind total schockiert, sie wissen überhaupt nicht mehr, was um sie geschehen ist“, berichtete sie. dpa/jeb

