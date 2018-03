NPD-Stadtrat muss zum NSU aussagen

Anzeige

Mannheim/Stuttgart.Der Mannheimer NPD-Stadtrat Christian Hehl ist für kommenden Montag als Zeuge in den Untersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) geladen. Unser Bild zeigt Hehl bei einem illegalen Gedenkmarsch 1996 in Worms (vorne, mit Flagge). Auf diesem Privatfoto ist auch Beate Zschäpe, Hauptangeklagte im seit fast fünf Jahren laufenden NSU-Prozess, zu sehen (im Vordergrund, mit Flagge). Hehl sagte dieser Zeitung, sich nicht mit späteren NSU-Terroristen dort verabredet zu haben. „Wir waren nur auf derselben Demonstration“. Als Zeuge muss Hehl aussagen, weil er eine Schlüsselfigur der Neonazi-Szene in den 1990er Jahren war. ena