Nur 250 Fans dürfen das erste Heimspiel der Flames sehen

Bensheim.Flames-Heimspiele vor einer stattlichen Kulisse in der Weststadthalle wird es zumindest in der Anfangsphase der Saison 2020/21 in der Frauenhandball-Bundesliga nicht geben. Nach den aktuellen behördlichen Vorgaben dürften gerade mal 250 Zuschauer das erste Heimspiel der HSG Bensheim/Auerbach am 12. September gegen Aufsteiger HL Rosengarten-Buchholz verfolgen. Die Verantwortlichen hoffen mit einem Hygienekonzept auf die Genehmigung für mehr Besucher – schließlich gehörte Bensheim mit einem Zuschauerschnitt von mehr als 1000 in den letzten Jahren immer zur Bundesliga-Spitze. Die Saison beginnt für die Flames am 6. September mit dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. red/Bild: Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020