Nur die Zentren profitieren

Mannheim.Die angekündigten Preissenkungen bei Bussen und Bahnen gelten nicht für Fahrgäste, die aus der Region nach Mannheim/Ludwigshafen fahren möchten. Ziel des Modellstadt-Projekts sei es, zu hohe Stickoxidwerte in den Innenstädten zu senken, wie eine Rathaussprecherin erklärte. Deshalb würden Kunden angesprochen, die keine dauerhaften Nahverkehrsnutzer sind, sondern bisher mit dem Auto fahren.

Bei klimaschonender Mobilität der Zukunft spielt in Städten auch das Fahrrad eine wichtige Rolle. Gleichzeitig fehlen Kindern immer häufiger die motorischen Fähigkeiten, um das Rad sicher zu beherrschen, und sie fallen durch die Radfahrprüfung in der Grundschule. Ein Grund dafür ist nach Angaben von Tanja Ambacher, der Leiterin der Jugendverkehrsschule in Mannheim, dass viele Eltern „immer ängstlicher sind und ihre Kinder überall hinfahren“. Sie rät, mit den Kindern mehr Selbstständigkeit einzuüben. Die Motorik könne man etwa durch das frühe Bereitstellen von Laufrädern und später regelmäßiges Üben mit dem Fahrrad verbessern.

Neben den Neuerungen im öffentlichen Nahverkehr soll es in Mannheim auch im Güterverkehr ein neues Angebot geben. Die Stadtverwaltung und ein chinesischer Eisenbahnbetreiber planen eine regelmäßige Verbindung aus der Kurpfalz nach China. Am 19. Oktober soll ein „Probezug“ aufbrechen. imo/lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018