Nur mit links zum WM-Titel

Yannick Rosenberger feierte eine erfolgreiche WM-Premiere. © Neu

Bergstraße.Bis vor zwei Jahren hatte der gebürtige Bensheimer und jetzt in Hirschberg an der badischen Bergstraße lebende Yannick Rosenberger nach eigener Aussage noch gar nichts von einer Golf-Weltmeisterschaft für Linkshänder gewusst. Und nun bei seiner WM-Premiere sicherte er sich bei den sogenannten Lefties gleich den Titel in der Open Division.

Über drei Runden wurde der Wettbewerb ausgespielt – und mit 210 Schlägen hatte der 26-Jährige einen klaren Vorsprung auf die Konkurrenz. Insgesamt hatten 200 Sportler aus 15 Nationen für diese WM gemeldet.

Rosenberger ging zuversichtlich an den Start, nachdem ihm sowohl Termin als auch zwei Plätze in Deutschland als Austragungsorte bestens in die Planungen gepasst hatten. Es sei sein Anspruch „immer vorne mitzumischen“, so der Zweitligaspieler des GC Heddesheim. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019