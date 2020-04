Nur moderate Steigerung in Hessen

Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es nach Angaben des Landratsamtes vier neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 272 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie in der Region bekannt.

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 138 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Zudem hat es Ende März einen Todesfall gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 133 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind. Es gibt derzeit 15 Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und sich in stationärer Behandlung in Krankenhäusern im Kreis Bergstraße befinden.

In Hessen ist die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen den zweiten Tag in Folge nur moderat gestiegen. Bis Dienstag hatten sich nach Angaben des Sozialministeriums nachweislich 6179 Menschen angesteckt (Stand: 14 Uhr), 86 mehr als noch am Vortag gemeldet. Die Zahl der Todesfälle stieg am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 11 auf 147, wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte.

Hessen würde bei einer möglichen stufenweisen Wiedereröffnung der Schulen für den Unterricht eher mit Abschlussjahrgängen beginnen als mit den Grundschulen. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. „Nicht nur, weil die vorm Abschluss stehen, sondern weil wir auch glauben, dass bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule“, erläuterte Bouffier nach einem Treffen des hessischen Corona-Kabinettausschusses mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Der Großteil der Menschen in Hessen hat sich während der Osterfeiertage an das bestehende Kontaktverbot gehalten. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, registrierte die Polizei pro Tag landesweit rund 300 Verstöße gegen die Anordnung. Außerdem wurden pro Tag rund 25 Restaurants, Bars und Freizeiteinrichtungen gezählt, die illegal geöffnet hatten.

Mittlerweile steht auch fest, dass die Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Das wegen der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagte Schlossgrabenfest in Darmstadt wird nun zumindest virtuell und online gefeiert: Am Donnerstag, 16. April, 20.15 Uhr, werden laut Ankündigung Talks, Backstagegeflüster, Konzertmitschnitte und Live-Musik zu sehen und zu hören sein, hauptsächlich mit Bands und Künstlern aus Darmstadt und der Region. Gestreamt wird live auf Facebook und Youtube. red/lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.04.2020