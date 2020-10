Nur noch Abholservice

Biblis.Der zweite Lockdown kommt ziemlich unerwartet für die Gastronomen im Ried. Steven Alongi von der Gaststätte Rheinfähre in Biblis-Nordheim etwa fühlt sich ungerecht behandelt, weil er die vergangenen Monate alle Regeln extrem streng umgesetzt hat. „Es gibt doch auch Studien, nach denen nur 0,5 Prozent der Ansteckungen auf die Gastronomie zurückzuführen ist.“ Von der staatlichen Hilfe, die in Aussicht gestellt wurde, bleibe am Ende nicht viel übrig, wenn die Mittel für die Kurzarbeit abgezogen würden, meint Alongi.

Literweise Desinfektionsmittel hat Ann-Catrin Stalter bereits in ihrem Café Auszeit verbraucht. „Die Gäste fühlten sich sicher bei uns und sind jetzt auch traurig, erstmal nicht mehr kommen zu dürfen.“ Stalter und viele andere bieten ihren Kunden im November nun einen Abholservice an. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.10.2020