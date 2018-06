„Nur noch Endspiele“

Anzeige

Moskau.Mit aller Macht will die deutsche Mannschaft ein Vorrunden-Aus bei der WM abwenden. Gestern flog die DFB-Elf nach Sotschi, wo am kommenden Samstag das zweite Gruppenspiel gegen Schweden ansteht (20 Uhr/ZDF). Nur mit einem Sieg hat das DFB-Team die Achtelfinal-Qualifikation weiter in der eigenen Hand.

„Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Jetzt muss von uns Spielern was kommen“, forderte DFB-Kapitän Manuel Neuer nachdrücklich eine Steigerung und eine verbesserte Einstellung. Es habe viele Diskussionen unter den Spielern gegeben, berichtete der Welttorhüter. Differenzen zwischen den Profis oder eine Lagerbildung dementierte der 32-Jährige jedoch vehement: „Es gibt keine Spaltung, wir sind eine Mannschaft.“ Unklar ist, ob Bundestrainer Joachim Löw umstellen wird und zum Beispiel auf den zuletzt formschwachen Thomas Müller verzichtet. alex