Nur wenige Schulen nehmen teil

Mannheim/Ludwigshafen.Eine neue Verordnung des baden-württembergischen Kultusministeriums ermöglicht es weiterführenden Schulen in Corona-Risikogebieten, Wechselunterricht einzuführen. Unter diese Regelung fällt auch Mannheim. Allerdings gibt es eine Reihe von Einschränkungen. So ist Wechselunterricht erst ab der achten Klasse möglich, nicht aber in Abschlussklassen. Für achtjährige Gymnasien bedeutet das zum Beispiel, dass lediglich achte bis zehnte Klassen im Wechsel vor Ort oder zu Hause unterrichtet werden können.

So hält sich die Begeisterung in Mannheim in Grenzen. Der Sprecher der Gymnasien, Moll-Direktor Gerhard Weber, möchte die Schüler in den letzten beiden Wochen vor Weihnachten vor Ort haben. Die meisten anderen Gymnasien sähen das ebenso, teilt Weber mit. Gleiches gilt für die beruflichen Schulen, wie deren geschäftsführender Leiter Peter Bischof sagt. Lediglich an den Werkreal- und Realschulen möchte wohl eine Mehrheit die Möglichkeit des Wechselunterrichts nutzen.

In Ludwigshafen befinden sich seit Montag alle weiterführenden Schulen ab Klasse acht im Wechselunterricht. Die Brüder-Grimm-Grundschule musste Corona-bedingt geschlossen werden. bhr/jei

