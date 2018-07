Ob Death Valley oder Wüste - es geht noch deutlich heißer

Anzeige

Weiterhin Gültigkeit haben dagegen die am 21. Juli 2016 in Mitribah in Kuwait gemessenen 54 Grad. In Ouargla im Norden Algeriens wurden am 5. Juli zudem 51,3 Grad gemessen. Der afrikanische Rekord von 55 Grad, der im Juli 1931 im tunesischen Kebili gemessen wurde, wurde dabei aber nicht gebrochen.