OB Zeitler lässt Gebühren prüfen

Hockenheim.Nach 100 Tagen im Amt sieht Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler die Stadt vor anspruchsvollen Aufgaben. Die Gesamtverschuldung der Kommune und ihrer Unternehmen Stadtwerke und Hockenheimring bezifferte Zeitler auf rund 85 Millionen Euro. Mit Einführung der Doppik als neuem Haushaltsrecht werde es sehr schwierig, ein positives Ergebnis zu erreichen. Angesichts hoher Sanierungskosten für Versorgungseinrichtungen, Straßen und vor allem das Schulzentrum müssten Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge auf den Prüfstand, und bei allen Ausgaben will Zeitler genau hinschauen, was Kür und was Pflicht ist. müm/Bild: Zeitler

