Öffnung wird vorbereitet

Mannheimer Kapuzinerplatz: Gäste sind ab Montag wieder willkommen. © cs

Mannheim.Gastronomen in Mannheim bereiten sich auf die Wiedereröffnung ihrer Betriebe ab Montag vor. Dann dürfen Gäste auch wieder vor Ort bewirtet werden. „Das ist unsere Kernkompetenz, das wieder unter Beweis zu stellen, ist so schön“, sagt Christian Karch, Chef des Da Vino am Mannheimer Friedrichsring. Für Gäste wird sich beim Restaurant-Besuch indes einiges ändern: Sie müssen vorher einen Tisch reservieren, außerdem beim Wirt ihren Namen und eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen. Lutz Pauels, Chef der City-Werbegemeinschaft, prognostiziert für Montag: „Es wird noch viele Diskussionen geben“, die allgemeinen Formulierungen „sind vom Land nicht gut gemacht“. In Hessen dürfen Restaurants seit Freitag wieder öffnen, in Rheinland-Pfalz bereits seit Mittwoch. cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020