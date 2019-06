Özdemir: Ära Erdogan ist vorbei

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Wahllokal. © dpa

Mannheim/Istanbul.Die Türkische Gemeinde in Deutschland hofft nach der Wahl von Ekrem Imamoglu zum Bürgermeister Istanbuls auf mehr Demokratie in dem Land am Bosporus. Dass es ein Oppositionspolitiker trotz Anfeindungen vonseiten der Regierungspartei AKP geschafft habe, das Amt zu gewinnen, zeige auch den Hunger der Menschen nach Veränderung, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Montag.

Grünen-Politiker Cem Özdemir sah ein Ende der Ära Erdogan. „Wir sind in der Nachspielzeit“, sagte Özdemir im Deutschlandfunk.

Auch die türkische Gemeinde in Mannheim habe das Ergebnis der Wahl akzeptiert, sagte Ismail Hakki Cakir, Vorsitzender des Moscheeverbands Ditib Mannheim. dpa/stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019