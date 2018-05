Offene Gärten lockten nach Lorsch

Anzeige

Lorsch.Zum Tag der offenen Gärten und Höfe waren Interessierte gestern in Lorsch eingeladen. Insgesamt 17 Stationen umfasste der Rundgang, bei dem die zahlreichen Besucher Einblick in unterschiedlich gestaltete grüne Oasen erhielten – vom familienfreundlich angelegten Garten bis zum parkähnlichen Gelände. Geöffnet waren viele private Areale, Besitzer und Besucher tauschten sich über Erfahrungen aus. Auch beide Kirchengemeinden hatten in ihre Gärten eingeladen. Passend zum Thementag wurde gestern zudem der neu gestaltete Hof am Lorbacher Haus in der Stadtmitte eingeweiht. Er wurde mit Spalierobst und Linden versehen. sch/Bild: Neu