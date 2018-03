Offene Kritik an Putin nach Wiederwahl

Anzeige

Berlin (dpa) - Deutschland und Europa haben mit Kritik auf die Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert und zugleich die Notwendigkeit weiterer Gespräche bekräftigt.

In einem Glückwunschschreiben sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Misstrauen und Entfremdung zwischen Deutschland und Russland. Internationale Beobachter der OSZE kritisierten einen Mangel an Wettbewerb bei der Wahl.

Steinmeier schrieb: «Ich hoffe und wünsche, dass es gelingen wird, der Entfremdung auf unserem Kontinent und zwischen den Menschen in Russland und Deutschland entgegenzuwirken, und dass Sie Ihre neue Amtszeit hierfür nutzen. Den Dialog hierzu sollten wir in vertrauensvollem Rahmen fortsetzen.» Die Zusammenarbeit habe stets als wichtige Stütze für die Bemühungen um eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gegolten. «Von diesem Ziel sind wir heute beunruhigend weit entfernt. Misstrauen, Aufrüstung und ein Klima der Unsicherheit tragen zur Instabilität bei», schrieb Steinmeier weiter.