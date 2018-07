Ohne Angst in große Fußstapfen

Anzeige

Die Mannheimer Handelsgruppe Engelhorn, der Weinheimer Beltz-Verlag, die Pfälzer Baumarktkette Hornbach, die Plankstadter Welde-Brauerei – die Liste ließe sich noch lange fortführen: In der Region gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Familienunternehmen erfolgreich von Generation zu Generation weitergegeben werden können. In vielen Betrieben steigen die Söhne oder Töchter irgendwann mit in die Firma ein und übernehmen nach und nach immer mehr Verantwortung – bis sie ihre Eltern schließlich ganz an der Unternehmensspitze ablösen.

Wie beim Mannheimer Schmierstoffunternehmen Fuchs Petrolub: Dort zog sich Manfred Fuchs, der die Geschäfte selbst einst von seinem Vater Rudolf übernommen hat, im vergangenen Jahr aus dem Aufsichtsrat zurück. Seine Tochter Susanne Fuchs nahm seinen Platz in dem Gremium ein. Sohn Stefan Fuchs lenkt das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender. Bei der Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum sitzt Thomas Keilbach seit 2015 gemeinsam mit seinem Vater Jochen Keilbach in der Geschäftsführung. „Mein Vater lässt mir in meinen Bereichen freie Hand“, beschrieb Thomas Keilbach, studierter Elektrotechniker, die Zusammenarbeit vor einiger Zeit in einem Interview.

Rückgrat der Wirtschaft Mehr als 90 Prozent der Unternehmen hierzulande sind nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung familien- beziehungsweise eigentümergeführt. Damit bilden sie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Neben Unternehmen, bei denen Familienmitglieder das operative Geschäft lenken, gibt es auch Firmen, die zwar in Familienbesitz sind, aber von externen Geschäftsführern gesteuert werden. Dazu gehört zum Beispiel der Mischkonzern Freudenberg in Weinheim. Er ist im Besitz von vielen Familiengesellschaftern – im Top-Management ist die Familie allerdings nicht vertreten. Auch beim Gelatinehersteller Gelita in Eberbach sind die Firmenanteile im Besitz verschiedener – und seit längerer Zeit zerstrittener – Familienstämme. Das operative Geschäft leitet Vorstandschef Franz Josef Konert. tat

Doch nicht immer gelingt der Übergang in der Familie so reibungslos. Sei es, weil es keine Nachfahren gibt oder weil die lieber ihren eigenen Weg gehen – außerhalb des elterlichen Betriebs. So wurde gerade bekannt, dass der Fitness-Unternehmer Marcus Kuhl (62) seine beiden Mannheimer Studios Sportomed Fitness und HFC an die Schwetzinger Unternehmensgruppe Pfitzenmeier abgibt. Seine Kinder hätten kein Interesse, die Geschäfte eines Tages zu übernehmen, also habe er eine andere Lösung gesucht, begründete Kuhl den Schritt. Doch egal, ob die Nachfolge innerhalb der Familie über einen Verkauf oder zum Beispiel über einen neuen Geschäftsführer von außen geregelt wird: Wichtig ist Experten zufolge, dass sich der Firmeninhaber frühzeitig darum kümmert.