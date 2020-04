Ohne Kontakt auf dem Platz

Sandhausen.Die Profifußballer des SV Sandhausen haben mittlerweile das Training in Kleingruppen am Hardtwald aufgenommen. Das teilt der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit.

Eine Anfang der Woche in Kraft getretene Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg enthält eine Ausnahmegenehmigung für Profisportler und erlaubt ihnen wieder das Training im Freien – unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln.

Der SV Sandhausen befolgt während des Trainingsbetriebs in Kleingruppen alle vorgegebenen Hygienevorschriften, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Profis absolvieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Körperkontakt die Trainingseinheiten, geduscht wird anschließend zuhause. Die Freude über die Möglichkeit des Trainings ist bei der Mannschaft unverkennbar, schreibt der Verein.

Seit Montag, 16. März, hatten sich die Profifußballer des SV Sandhausen mit Trainingsplänen individuell in Heimarbeit fitgehalten. Das individuelle Training war zweimal bis einschließlich 5. April verlängert worden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020