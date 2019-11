Ohne Unterstützung

Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise, doch Jungunternehmen lassen sich davon nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Eine aktuelle Studie zeigt, dass deutsche Start-ups sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken, Arbeitsplätze schaffen und vor allem wachsen wollen. Doch der Zugang zu Kapital werde immer schwieriger – und das ergebe einfach keinen Sinn.

Start-ups setzen auf die Zukunft. Mit ihren Ideen in den Bereichen künstliche Intelligenz oder virtuelle Realität gestalten sie den technologischen Fortschritt. Wenn es darum geht, Lösungen für die Umwelt zu finden, leisten sie Pionierarbeit. Und wo bleiben die Personen, die sie dabei unterstützen? Verschwunden. Die jungen Gründer geben an, dass sogenannte Business-Angels, also erfahrende Unternehmer mit finanziellen Mitteln, viel zu häufig in Deutschland fehlen. In Mannheim sieht die Situation anders aus: Die meisten Start-ups verkaufen ihre Produkte an etablierte Unternehmen wie BASF oder John Deere und finanzieren sich durch diese Einnahmen. Das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Es darf aber nicht über das Problem hinwegtäuschen, dass alle anderen Jungunternehmer auf Kapitalgeber angewiesen sind. Die scheinen in Deutschland unerreichbar zu sein. Das birgt die Gefahr, dass viele Start-ups künftig auf ausländische Investoren zurückgreifen. Und ihre innovativen Ideen damit ins Ausland abwandern.

