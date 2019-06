Oldtimer drehten Runden im Odenwald

Lindenfels.Oldtimer verschiedener Marken und Baujahre waren am Wochenende bei der Rallye Odenwald-Classic der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal auf den Straßen der Region unterwegs. Abgerundet wurde die Veranstaltung vom Oldtimertreffen auf dem Festplatz in Schlierbach, bei dem Besucher 62 historische Automobile und zwölf Motorräder bewundern und sogar in ihnen mitfahren konnten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.06.2019